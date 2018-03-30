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الهيئة الوطنية تعلن عن انطلاق الحراك البحري الـ16 غداً الاثنين

الأحد 11 نوفمبر 2018 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تعلن عن انطلاق الحراك البحري الـ16 غداً الاثنين



غزة/سما/

أعلنت الهيئة الوطنية لكسر الحصار، مساء اليوم انطلاق الحراك البحري الـ16 غداً الاثنين من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة مع الاحتلال "الإسرائيلي" شمال القطاع.

وأكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو مسيرات العودة وكسر الحصار في مؤتمر صحفي، ان المسيرات الجماهيرية الشعبية متواصلة ومستمرة رغم ما يقدم من تحسينات مالية.

وأوضح أن التحسينات التي جرت الأسبوع الماضي لسكان قطاع غزة جاءت دون تقديم أثمان سياسية، مشدداً أن المسيرات متواصلة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من اجلها المسيرات الشعبية.

وذكرت الهيئة أن المسير البحري سينطلق غدًا الساعة 2 بعد الظهر باتجاه الحدود البحرية الشمالية للقطاع نحو قرية "هربيا" المحتلة.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ (30/3/2018) تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأراضي المحتلة إضافة إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة نحو 210 مواطناً وأصيب أكثر من 22 ألفاً بجراح مختلفة.

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