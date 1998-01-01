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صور : العمادي يغادر غزة عبر "إيرز" بعد زيارة استمرت ثلاثة ايام

الأحد 11 نوفمبر 2018 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : العمادي يغادر غزة عبر "إيرز" بعد زيارة استمرت ثلاثة ايام



غزة/سما/


غادر السفير القطري محمد العمادي مساء اليوم الأحد، من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع إلى الأراضي المحتلة.

وعقد العمادي خلال تواجده في قطاع غزة والذي استمر ثلاثة أيام لقاءات مع الفصائل الفلسطينية والاعلان عن تقديم مساعدات إنسانية للسكان وافتتاح مشاريع خاصة بالكهرباء.

وودع وفد قيادي من حركة حماس يترأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وعضو المكتب السياسي خليل الحية مقدمين الشكر العميق لدولة قطر الشقيقة أميرًا وحكومةً وشعبًا، شاكرين جهود العمادي في متابعة المشاريع والمنح القطرية للقطاع.

وكان العمادي وصل إلى القطاع مساء الخميس وقال خلال افتتاح المشاريع الإنسانية في غزة



عمادي

عمادي

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