الحايك يحذر من كارثة خطيرة تواجه الشباب في قطاع غزة

غزة/سما/

قال رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة علي الحايك، إن الجمعية بمكوناتها من المقاولون ورجال الأعمال جاهزون من أجل تنفيذ مشروع إسكاني للشباب الفلسطيني في قطاع غزة، وإن إتمام هذا المشروع بحاجة إلى توفير أراضي من قبل الحكومة، للبدء بتنفيذ المشروع الإسكاني.

وأوضح الحايك خلال مقابلة صحفية على هامش مؤتمر خيري لدعم الشباب الفلسطيني، أن هناك مشكلة مستمرة يواجهها الشباب الفلسطيني تتعلق بموضوع الإسكان خاصة عند التفكير في الإقبال على الزواج، الامر الذي أدى إلى زيادة نسبة العنوسة بسبب العزوف عن الزواج وعدم قدرة الشباب الفلسطيني على توفير مساكن خاصة في ظل الواقع الاقتصادي المرير الذي يعيشه القطاع منذ أحد عشر عاماً.

كما طالب القيادة الفلسطينية والجهات المانحة بتوفير الخدمات والدعم المادي والمعنوي للشباب، وخاصةً ما يتعلق بخُطط لتنفيذ مشاريع اسكانية للشباب، أسوةً بدول العالم التي تقدم للشباب مشاريع اسكانية مدعومة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تدعم وتتبنى الشباب وتعمل على إيجاد فرص عمل للشباب، وتوفير تمويل لمشاريع صغيرة.

وحذر الحايك من كارثة خطيرة تواجه الشباب في قطاع غزة، ووفقاً للإحصائيات فإن نسبة البطالة بلغت أعلى نسبة خلال عام 2018 وصلت إلى أكثر من 55% في الذكور و تجاوزت حد 70% في الاناث. داعياً إلى احتضان هؤلاء الشباب وتوفير مناخ عمل مناسب حتى يتمكنوا من استمرار حياتهم.

ويعد الاسكان هي احدى أبرز المشاكل التي يعاني منها عشرات الآلاف من الشباب ، حيث أدت إلى تدني عدد المقبلين على الزواج وارتفاع نسب العنوسة والطلاق في القطاع، وذلك لما يمثله الاسكان من أهمية بالنسبة للشاب لبناء أسرة مستقلة تعود على المجتمع بالنفع.