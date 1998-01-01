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رأفت: سنواصل التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية

الأحد 11 نوفمبر 2018 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت: سنواصل التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية



رام الله/سما/

 ألقى ظهر اليوم عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، كلمة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الذكرى الـ 14 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، من أمام الضريح بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينه رام الله.

ووجه رأفت تحية الفخر والاعتزاز لروح شهيد الثورة الفلسطينية وشهيد فلسطين الرئيس الخالد ياسر عرفات ولكل شهداء وشهيدات الثورة الفلسطينية".

وتابع  "باسم منظمة التحرير الفلسطينية نجدد العهد بالتمسك بالثوابت الفلسطينية ومواصلة الكفاح من أجل تحقيق الأهداف التي ناضل واستشهد من أجلها الرئيس ياسر عرفات بإنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الإسرائيلي بشكل كامل ونهائي عن كل الأراضي الفلسطينية  التي احتلت في عدوان 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، وتجسيد اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ممتلكاتهم وديارهم التي هجروا منها ابان سنوات النكبة، عملا بالقرار الدولي رقم 194.

وشدد على أن التصدي لكل المخططات الأمريكية والإسرائيلية والإقليمية التي تستهدف في التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني والمساس بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأردف: " كما حافظ الرئيس الشهيد أبو عمار على القرار الوطني الفلسطيني المستقل وعلى وحدة منظمة التحرير الفلسطينية، سنواصل المحافظة على ذلك وسنتابع العمل من اجل تعزير الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ولفت رأفت إلى أنه يتم العمل مع القيادة المصرية من أجل انهاء الانقسام واستعادة قطاع غزة لحضن الشرعية الفلسطينية من خلال ضمان تنفيذ اتفاق أكتوبر 2017، واجراء الانتخابات العامة.

وأكد على أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مستمر في التصدي لكل مخططات الرئيس الأمريكي ترامب وإجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تكريس الاحتلال العسكري والاستيطاني الإسرائيلي للضفة الغربية وفي مقدمتها القدس الشرقية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن".

ونوه إلى أنه سيتم التصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية لكل هذه الإجراءات الإسرائيلية – الأمريكية، ومواصلة العمل من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي يضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والزام إسرائيل بتنفيذها.

 

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