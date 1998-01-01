جماهير رام الله تشيع جثمان الشهيد شريتح

رام الله/سما/

شيعت جماهير غفيرة من محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد إبراهيم شريتح (28 عاما)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أصيب بها في الـ26 من الشهر الماضي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المزرعة الغربية غرب المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاستشاري، إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومنه إلى مسجد القرية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد شريتح على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية، وصولا إلى المقبرة حيث ووري جثمانه الطاهر، وسط حالة من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.

وكان الشهيد شريتح أصيب في أكتوبر الماضي برصاص قوات الاحتلال بعد مواجهات اندلعت في أعقاب مظاهرة ضد مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.