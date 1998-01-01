  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الشعب الغابوني يطالب بكشف مصير رئيسه بعد زيارته للرياض

الأحد 11 نوفمبر 2018 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعب الغابوني يطالب بكشف مصير رئيسه بعد زيارته للرياض



باريس / وكالات /

دعت شخصيات بارزة في الحزب الحاكم في الغابون الحكومة إلى الكشف عن مصير الرئيس علي بونغو، الذي أثار اختفاؤه بعد زيارته الأخيرة إلى الرياض شائعات عن أو موته أو مرضه.

وقالت اللجنة الاستشارية للحزب الديمقراطي الغابوني الجمعة: "وضوح مصير الرئيس ضروري لطمأنة الجمهور في وقت انتشرت فيه شائعات فظة عن حالته في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي".

من جهته قال إيك نغوني المتحدث باسم الرئيس الغابوني إن الأطباء أوضحوا إصابته بإرهاق شديد وطلبوا منه ملازمة الفراش.

وقالت زوجة الرئيس الغابوني سيلفيا بونغو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها وعائلتها متأثرة بشكل كبير بالعدد الهائل من الصلوات والدعوات ... وقامت بتغيير صورها في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة ملونة مشتركة مع زوجها الرئيس إلى أخرى بالأبيض والأسود، فيما أكد مصدر مطلع لوكالة "فرانس بريس" أن الرئيس بونغو أصيب بسكتة دماغية.

واختفى الرئيس الغابوني عن عدسة الكاميرات بعد يوم من وصوله إلى السعودية في الـ23 من أكتوبر الماضي للمشاركة في المؤتمر الدولي "مستقبل الاستثمار" بالعاصمة الرياض. 

وحسب وكالة "الأناضول" فإن بونغو (59 عاما) أصيب بالشلل بعد فترة قصيرة من وصوله إلى الرياض، وتم نقله إلى غرفة العمليات ودخل في حالة غيبوبة اصطناعية لم يستفق منها حتى الآن. 

وبعد فترة وجيزة من نقل بونغو إلى المستشفى، تم تشكيل آلية ثلاثية للحكم من قبل رئيسة المحكمة الدستورية ماريا ماديلينا مبورانتسو، ومدير شؤون الحكومة الرئاسية بريجا لوكروتشا عليهانغا، ومدير الحرس الرئاسي الأخ غير الشقيق للرئيس العقيد فريدريك بونغو. 

أما قادة الحزب الديمقراطي الحاكم في الغابون، فقد نفوا جملة الادعاءات التي تفيد بوفاة بونغو. 

تجدر الإشارة إلى أنّ بونغو وصل إلى الحكم بعد وفاة والده عمر بونغو الغامضة عام 2009 وهو على رأس السلطة، ما زاد من الشائعات حول مصير ابنه الرئيس الحالي.

أخبار ذات صلة

القنصل السعودي يغادر تركيا للرياض قبيل تفتيش منزله بإسطنبول

الاعلان عن تحالف سني عربي اميركي بدعم اسرائيلي اثناء زيارة ترامب للرياض

عارضة روسية

عارضة روسية تعد بكشف علاقة ترامب بالكرملين مقابل تحريرها

اختراق حساب "مجتهد".. وتهديد بكشف هويته وملفات سرية عنه

ممثلة إباحية

"العاصفة" تضرب ترامب مجددًا : تهديد بكشف المزيد بفضيحة جنسية

لم يطالب باسقاط الاسد ..الملك سلمان يطالب بحل سياسي في سوريا يضمن وحدة اراضيها

الأكثر قراءة اليوم

هذا اخر ما قاله خاشقجي للقتلة وعملية خنقه استمرت 7 دقائق وتقطيعه 15 دقيقة

في حال إذابة جسم الإنسان بالأسيد...فماذا يتبقى منه؟

الرئيس عباس في ذكرى الشهيد عرفات : محاولات فصل غزة عن الوطن لن تمر

"لن أسامحه أبدا".. سجال بين ترامب وميشيل أوباما والسبب زوجها

غرينبلات: سنكشف عن "صفقة القرن" قريبا وعلى الجانبين تقديم تنازلات

ابو سيف : مقاطعة الفصائل للعمادي امس تاكيد على رفض الكل الفلسطيني لما تقوم به حماس

نتنياهو : ادخال الأموال القطرية الى غزة خطوة صحيحة وضرورية لإعادة الهدوء الى الجنوب

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

الرئيس: هناك مؤامرة من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية وسنفشلها

بيوت مدمرة - غزة

الاونروا : لا نملك تمويلا في برنامج الطوارئ لدفع بدل ايجار لاصحاب البيوت المهدمة

نتنياهو وترامب

جيروزاليم بوست : "صفقة القرن" ستعلن في ديسمبر او في يناير

ياسر عرفات

في ذكرى استشهاده.. حماس: ياسر عرفات رجل كان قائداً يعيش لقضيته حتى صار رمزاً لها

مسؤولون في السلطة قلقون من الاموال القطرية لغزة وهذا ما ابلغه الرئيس قطر ..