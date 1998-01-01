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حرب شوارع في الحديدة اليمنية

الأحد 11 نوفمبر 2018 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرب شوارع في الحديدة اليمنية



صنعاء /وكالات/

اندلعت حرب شوارع في حي 22 مايو شرقي الحديدة اليمنية للمرة الأولى، بعدما تمكنت القوات الموالية للحكومة من دخول الحي في مدينة تضم ميناء يمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين.

وقال مسؤولون في القوات الموالية للحكومة اليوم الأحد، إن قواتهم المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، تعمل على "تطهير" المناطق السكنية التي دخلتها في شرق المدينة من الحوثيين الذين يسيطرون على الحديدة منذ 2014.

ويقع الحي السكني جنوب مستشفى 22 مايو، الأكبر في المدينة والذي سيطرت عليه القوات الموالية للحكومة السبت، وشمال طريق سريع رئيسي يربط وسط المدينة بالعاصمة صنعاء.

وتضم المدينة ميناء تصل عبره معظم المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة، في بلد يواجه نحو نصف سكانه خطر المجاعة حسب الأمم المتحدة.

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