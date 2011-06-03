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التحاق رئيس الموساد الأسبق بـ"بلاك كيوب" الإسرائيلية المتخصصة في التجسس

الأحد 11 نوفمبر 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحاق رئيس الموساد الأسبق بـ"بلاك كيوب" الإسرائيلية المتخصصة في التجسس



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي إفرايم هيلفي، التحق بشركة التجسس الإسرائيلية الخاصة "بلاك كيوب" التي أوكلت له مناصب حساسة فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن هيلفي سيعمل عضوا في مجلس إدارة الشركة العبرية ورئيس لجنة انتقاء الزبائن فيها، بالإضافة إلى أنه سيتسلم منصب مستشار كبير في مجال تجنيد العملاء والحقل الاستخباراتي.

وأضافت أنه إلى جانب انتقاء زبائن الشركة، سيعمل هيلفي في إطار عمليات استخبارية للشركة وتعقب الأشخاص في العالم.

وتعتبر "بلاك كيوب" التي تأسست عام 2012، إحدى أشهر الشركات الخاصة في العالم التي تعمل في مجال التجسس والتحقيق، حيث تقدم خدماتها لصالح جهات لديها قوة وتملك قدرات اقتصادية كبيرة في السوق الخاصة من أجل حل خلافاتها التجارية.

ومع ريادتها في مجال التحقيقات، ارتبط اسمها بفضائح دولية بينها العمل لمصلحة المنتج والمخرج الأمريكي هارفي فاينشتاين، من خلال جمع معلومات عن ضحايا جرائم جنسية ارتكبها وصحافيين جمعوا معلومات عنه.

كما اعتقلت الشرطة الرومانية اثنين من موظفي "بلاك كيوب" بتهمة التنصت على مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون الرومانية، فيما وجهت اتهامات أخرى لموظفين بالشركة بانتحالهم شخصيات معينة للتأثير على قرار قاض كندي، وجمع معلومات حول موظفين سابقين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويعمل في شركة "بلاك كيوب" عدد من العناصر السابقين في "الموساد"، كما توظف الشركة عملاء من "ذوي خبرة عالية تدربوا في وحدات النخبة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية".

يذكر أن هيلفي (84 عاما) كان قد عمل 41 عاما في الموساد، تولى خلالها مناصب رفيعة بينها رئيس القسم المسؤول عن العلاقات السرية لإسرائيل، قبل تعيينه رئيسا للموساد.

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