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الشرطة: مصرع 3 أشخاص وإصابة 216 آخرين بحوادث سير الأسبوع الماضي

الأحد 11 نوفمبر 2018 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت الشرطة، إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 216 آخرون بجروح، جراء 265 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 265 حادث سير، نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 216 آخرين، وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة و15 بالمتوسطة، و198 بالطفيفة .

وأضافت ان شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 13512 مركبة، وأنزلت عن الشارع 307 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5528 مخالفة مرورية، وحجزت 162 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 83 مركبة غير قانونية .

#الشرطة #حوادث سير

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