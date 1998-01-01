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إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال على مدخلي العروب والفوار

الأحد 11 نوفمبر 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب، اليوم الأحد، عشرات المواطنين وطلبة المدارس، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، على مدخلي مخيمي الفوار والعروب، إحياء للذكرى الـ14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.

وذكرت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز والرصاص المطاطي نحو عشرات الشبان والمواطنين الذين خرجوا عند مدخلي مخيمي العروب والفوار، في الذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

 وأضاف ان قوات الاحتلال احتجزت البطاقتين الشخصيتين للزميلين الصحفيين موسى القواسمي، وعبد الحفيظ الهشلمون، كما سلمت المواطن عبد مسالمة من دورا بلاغا لمراجعة مخابراتها.

#إصابات

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