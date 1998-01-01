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رفح: ضبط 17 كيلو بانجو و37 كرتونة ترامادول

الأحد 11 نوفمبر 2018 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفح: ضبط 17 كيلو بانجو و37 كرتونة ترامادول



غزة / سما /

 ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، كمية من نبات البانجو وحبوب الترامادول داخل إحدى السيارات شرقي المحافظة.

وقال الرائد أحمد الشاعر مدير شرطة المكافحة برفح، إن العملية تمت بناءً على معلومات وردت إليهم تفيد بوجود كمية من المخدرات داخل سيارة في "حي الجنينة"، مبينا أن قوة توجهت للمكان وتم ضبط السيارة وشخص متواجد فيها.

وبين أنه بعد تفتيشها تم ضبط 17 كيلو بانجو إلى جانب 37 كرتونة حبوب مخدرة من نوع ترامادول.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحويل المتهم والكمية المضبوطة لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

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