ادعيس يلتقي نظيره الجزائري ويشارك في إطلاق القوافل التعليمية

رام الله / سما /

التقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس نظيره الجزائري محمد عيسى في العاصمة الجزائرية، حيث تم مناقشة العديد من القضايا التي تهم الجانبين على صعيد الوعظ والمساجد والتعليم الشرعي ودوائر العمل النسوي والزكاة والحج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في كافة القضايا المشتركة.

وتحدث ادعيس في كلمته خلال حفل إطلاق القوافل التعليمية في الجزائر، لمناسبة يوم الثورة الجزائري، ولذكرى المولد الشريف عن متانة العلاقة مع الشعب الجزائري، والحب المتبادل بين الشعبين قيادة، وحكومة، وشعبا، مشيرا إلى أن هذا الشهر يتزامن مع ذكرى استشهاد الزعيم الراحل ياسر عرفات، الذي أعلن استقلال دولة فلسطين من على ارض الجزائر الثائر.

من جهته، قال عيسى: إن مواقف الجزائر ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وهي تعمل كل ما بوسعها من أجل دعم هذه القضية العادلة، وزيارة ادعيس إلى الجزائر تشكل فرصة للاستماع إلى معاناة الشعب الفلسطيني الأسير تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق منفصل، زار ادعيس بصحبة وزير الشؤون الدينية في الجزائر، وزير السكن الجزائري وسفير دولة فلسطين مشروع مسجد الجزائر الكبير، والذي تم بناؤه بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي يتسع لخمسة وثلاثين ألف مصلٍ، ويجمع بين الاصالة، والتاريخ، والدين.

كما استمع لشرح مفصل من المهندسين والمعماريين عن مراحل البناء، وشارك في زراعة شجرة الزيتون المباركة في حديقة هذا المسجد.

كما تم البحث في أوجه التعاون المختلفة، منها: البعثات العلمية، والتعليمية، وقد أهدت وزارة اوقاف فلسطين شجرة زيتون من ارض فلسطين المباركة لتضاف الى الأشجار المختلفة المزروعة في الحديقة القرآنية للمسجد، باسم المسجد الأقصى المبارك.