الاحتلال يفرج عن الأسير سامي جنازرة من الخليل

الخليل / سما /

قررت قوات الاحتلال الإفراج عن الأسير المعاد اعتقاله سامي محمد شعبان جنازرة (45عاماً) من سكان مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل، وذلك بعدما أمضى 11 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير جنازرة خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام في شهر أبريل الماضي استمر 32 يوماً؛ احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري لمرة ثانية، وقد علّق إضرابه بعد أن توصل لاتفاقٍ يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يجدد له لمرة ثالثة وأخيرة، مدة ثلاثة شهور ثم يطلق سراحه، وقد أمضى فترة حكمه كاملة في الأسر وأطلق سراحه اليوم.

واعتقل الأسير المحرر سامي جنازرة مجدداً بتاريخ 13/12/2017 وذلك بعد اقتحام منزله، وقد أصدرت بحقه أمر اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر، وقبل أن تنته المدة بأيام قليلة، جددت له الأمر الإداري للمرة الثانية، فقرر الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، فنقلته إدارة سجن عوفر إلى الزنازين، فتراجعت صحته بشكلٍ واضح خلال الإضراب الذي استمر 32 يوماً.