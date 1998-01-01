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الأيام القادمة ستكون هناك اجراءات شديدة

الرئيس: هناك مؤامرة من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية وسنفشلها

الأحد 11 نوفمبر 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: هناك مؤامرة من حماس لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية وسنفشلها



رام الله / سما /

قال الرئيس محمود عباس، إن صفقة القرن ومؤامرة حركة "حماس" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية لن تمرا.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في مهرجان أقيم اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالذكرى الـ14 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات،أن المجلس المركزي قرر اتخاذ قرارات حاسمة بالأيام القليلة القادمة بعلاقاتنا مع هذه الجهة أو تلك، وقال: "هذه الأيام نمر بظروف صعبة، والأيام القادمة ستكون هناك اجراءات شديدة، ومع ذلك ستبقى الأبواب مفتوحة.

وقال :" نحن هنا صامدون، سنبقى أشواكا في عيونهم، سنبقى نناضل حتى الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة.

وحول قانون الضمان الاجتماعي، قال الرئيس إن القانون ليس مقدسا، ويمكن اجراء تعديلات عليه بأثر رجعي، وإنه أقر للحفاظ على حقوق عمالنا.

وأشار إلى ان هناك ملايين الدولارات لدى الاسرائيليين يريدون أن يأخذوها ولكن بهذا القانون سنحافظ عليها، وعلى حقوق عمالنا.

.... يتبع

#الرئيس #حماس

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