النقل والمواصلات تعلن عن إنطلاق حملة الفحص الشتوي

غزة / سما /

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن انطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات بهدف الفحص الفني للمركبات في كافة محافظات قطاع غزة، جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسئول والذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل أسبوعي في مقر الوزارة .

وأكد م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية بوزارة المواصلات أن الحملة ستشمل فحص المركبات وصلاحيتها للسير على الطرق وتأهيلها لفصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المرور، وجمعية فلسطين للسلامة المرورية، وجمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق، ومراكز فحص الدينموميتر، مضيفاً أن وزارة النقل والمواصلات تعلن عن البدء الفعلي لحملة الفحص الشتوي اعتباراً من اليوم ولمدة 3 شهور.

وأشار إلى أصحاب المركبات ضرورة التوجه لمراكز الفحص الفني لفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء, حيث أن الظروف الجوية لفصل الشتاء تختلف عن أي فصل أخر, ويجب أن تكون المركبة جاهزة فنياً لاستقبال هذا الفصل من حيث عوامل الأمن والسلامة .

كما وأوضح أنه سيتم فحص الإطارات، ومجموعة الفرامل "البريكات" الأمامية والخلفية وزيت البريك، والبطارية وقوتها ومستوى سائل الأسيد فيها ونظافة أقطابها، إضافةً إلى فحص ماسحات الزجاج ونظام رش الماء، وصلاحية المصابيح الأمامية والخلفية والغمازات والعاكسات وضوء الرجوع للخلف والفرامل وعدم وجود أي عوائق عليها، وأيضا إطار إضافي "سبير" .

وأهاب الكحلوت بجميع السائقين وأصحاب المركبات إلى الحفاظ على مستوي رؤية واضحة من خلال ترك مسافة مابين المركبة التي يقودها والمركبة التي أمامه.