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الأسرى للدراسات : قضية الأسرى كانت أحد الهموم الكبرى للرئيس الراحل أبو عمار

الأحد 11 نوفمبر 2018 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتـور رأفت حمدونة  في ذكرى رحيل الشهيد الرئيس ياسر عرفات أن أهم منجزات الراحل أبو عمار هو قرار تأسيس وزارة شؤون الأسرى والمحررين في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني التي انعقدت بتاريخ 7/8/1998 ، وقد شغل أول وزير لها السيد هشام عبد الرازق ، والتي تحولت فيما بعد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين في العام 2014 والتي يقف على رأسها اللواء قدرى أبو بكر، وقد قام الرئيس الراحل أبو عمار بالكثير من الخطوات على طريق حرية الأسرى وضمان مستقبلهم .

وأكد د. حمدونة أن وزارة شؤون الأسرى منذ تأسيسها عملت على ضمان حقوق الأسرى ، ورسخت قوانين من أجل ضمان حياة كريمة لهم ولذويهم ، وللأسرى المحررين بعد الافراج عنهم من خلال الخدمات التي تقدم الكثير من خلال مجموعة من البرامج لصالحهم ، ولم يبخل الرئيس ابو عمار لحظة باستقبال أهالى الأسرى ، وزيارة المحررين ودعم نضالاتهم في أشكال المساندة والدعم .

وتتحمل هيئة شؤون الأسرى مسؤوليات وواجبات انسانية ووطنية وأخلاقية وإجتماعية وقانونية وسياسية وعلى على كافة الأصعد والمستويات، وتقوم بتقديم الكثير من الخدمات ، وتقوم بتفعيل قضيتهم محلياً ودولياً ، وتركز على انتهاكات دولة الاحتلال بحقهم على كل المستويات .

#الأسرى للدراسات

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