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نتنياهو يغرد للحرب التي مهدّت لصعود الصهيونية

الأحد 11 نوفمبر 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يغرد للحرب التي مهدّت لصعود الصهيونية



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مغادرته إلى باريس للمشاركة في مراسم ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، التي وصفها بأنها كانت نقطة علام هامة في تاريخ اليهود.

وذكر نتنياهو في تغريداته أنه سيلتقي اليوم الأحد في باريس مع العشرات من الزعماء من كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه سيعقد أيضا لقاءا منفردا مع الرئيس الفرنسي ماكرون، معتبرا حضوره هذه المراسم "أمرا مهما".

ويلمس نتنياهو في نهاية الحرب العالمية الأولى، نقطة  هامة في تاريخ اليهود مشيرا إلى مشاركة مئات الآلاف من المقاتلين اليهود فيها، وإلى أنها قضت على الدولة العثمانية، الأمر الذي فتح الطريق أمام صعود الحركة الصهيونية.

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