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الرئيس يصل الكويت غدا في زيارة رسمية تستغرق يومين

الأحد 11 نوفمبر 2018 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يصل الكويت غدا في زيارة رسمية تستغرق يومين



غزة / سما /

من المقرر أن يصل الرئيس  محمود عباس، يوم غد الاثنين، دولة الكويت الشقيقة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعدد من المسؤولين، والشخصيات الكويتية.

وأفاد السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب  بأن الرئيس سيصل مساء غد الكويت، على أن يلتقي سيادته بالأمير الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء، حيث سيضعه في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بالمستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وأضاف، ان الرئيس سيلتقي عددا من المسؤولين الكويتيين، أبرزهم: رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كما سيلتقي بعدد من الشخصيات الكويتية المؤثرة على الساحة الاعلامية، وشخصيات سياسية سابقة ضمن البرنامج المعد لسيادته.

وأشار إلى أن الرئيس سيشارك الأمير صباح الأحمد في افتتاح مستشفى "جابر الأحمد للقوات المسلحة"، بناء على دعوة شخصية منه.

وسيقوم الرئيس بتكريم عدد من كبار المسؤولين الكويتيتين، تقديرا لمواقفهم، ودعمهم للقضية الفلسطينية، وعلى رأسهم ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة.

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