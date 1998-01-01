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وزير الاتصالات: التعمق بعلم الفيزياء مرتبط بالتكنولوجيا المتطورة

الأحد 11 نوفمبر 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى أن علاقة الفيزياء بالتكنولوجيا والاتصالات علاقة تكاملية وأن التطور الحاصل في علم الفيزياء ينعكس بالضرورة على كل التطوارت في عالم التكنولوجيا، وأن التعمق فيها يتطلب مزيداً من الوسائل التكنولوجية المتطورة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى خلال فعاليات المدرسة الشتوية الثالثة في فيزياء الطاقة العالية في فلسطين والتي نظمتها جامعة النجاح الوطنية اليوم الاحد بمشاركة العديد من الشخصيات الحكومية والأكاديمية.

وأكد أهمية إشراك طلبة المدارس والجامعات في هذه المبادرة لما يترتب عليهم من مسؤولية في تطوير اتجاه محيطهم واستغلال طاقاتهم وطموحهم، مؤكدا ضرورة تبني سمة التعاون بين الباحثين ومراكز البحث العلمي في المؤسسات المحلية بالشراكة مع المعاهد والمؤسسات الدولية في مجال العلوم عامة وفي مجال الفيزياء خاصة؛ لما له من أهمية في تطوير البحث العلمي في فلسطين، وضرورة توفير المختبرات وتطويرها وتعزيز التعاون لنقل الأجهزة من أوروبا إلى هنا وتحديث أساليب وأدوات التدريس للانتقال الى واقع التطبيق والعمل.

واختتم قائلا: " اننا في فلسطين بالرغم من الاحتلال وشح الموارد والامكانيات، نؤمن بأهمية البحث العلمي في شتى المجالات، وأهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم ودعمهم، وتوجيه طاقاتهم وعقولهم نحو البحث والإبداع والابتكار".

#وزير الاتصالات #الفيزياء

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