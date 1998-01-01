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أبل تعترف بمشكلة في آيفون

الأحد 11 نوفمبر 2018 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تعترف بمشكلة في آيفون



وكالات / سما /

كشفت شركة أبل عن بعض المشاكل في اثنين من أكثر منتجاتها شعبية: آيفون X وحاسوب ماكبوك برو، وعرضت استبدال المنتجات "المعطوبة" مجانا.

وأعلنت الشركة الجمعة أن بعض الشاشات لهواتف آيفون X لا تعمل أو قد لا تعمل لفترة مؤقتة عند اللمس. وجاء الإعلان بعد شكاوى عديدة من مستخدمين لخلل الشاشات في الهاتف الذي أصدرته أبل العام الماضي.

كما أعلنت الشركة عن وجود خلل بحواسيب "ماكبوك برو 13 بوصة" قد يؤدي لتوقف القرص الصلب عن العمل.

وقدمت الشركة عرضا مجانيا لتعويض المستخدمين المتضررين من شاشات هاتف آيفون X، إما بتصليح الشاشات أو استبدالها تماما.

ومثل الآيفون، أعلنت الشركة أنها ستقوم بتصليح الحواسيب المتضررة مجانا.

ولم تستجب أبل في السابق للتقارير التي تشير لمشاكل شاشات هاتف آيفون X، وجاء ردها الآن بعد إصدار النسخة الجديدة للهاتف، وهي آيفون XS.

#أبل #آيفون

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