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ليبرمان : بينت أما أنه فقد الذاكرة أو كاذب

الأحد 11 نوفمبر 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : بينت أما أنه فقد الذاكرة أو كاذب



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مجددا، وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، ردا على تصريحاته وتهجمه عليه، حول ما يتعلق بالتهدئة مع حركة حماس بغزة.

ونقلت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، عن ليبرمان قوله: "أن وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، إما قد يكون فقد الذاكرة، أو أنه كاذب".

وأضاف ليبرمان: "على عكس مواقفي، فأنا معارض بشدة لأي اتفاق تهدئة مع حماس بغزة، ونقل الأموال القطرية للقطاع، وبنيت يعلم ذلك، واعتقد أنه يكذب".

وتابع الوزير: "حتى أن بينت وافق على دخول 5000 عامل من غزة، للعمل في إسرائيل خلال اجتماعات ونقاشات الكابينت، بينما كنت أنا الوحيد الذي من عارض ذلك".

وختم ليبرمان بالقول: "بينت هو من عارض بشدة تسديد ضربة لحماس بغزة، وهو وحزبه المسؤولين عن إدخال الأموال القطرية لحماس بغزة".

زكان بينت،عبر  اليوم الأحد، عن معارضته لتحويل ونقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

واعتبر بينت كما نقلت القناة العبرية السابعة، أن الهدوء سيكون لوقت قصير و بعدها ستعود المظاهرات لسابق عهدها من أجل تحقيق مصالح الجانب الأخر، وفق زعمه.

وأضاف: "علينا أن نفهم أن دفع الأموال لغزة ليست طريقة لشراء الهدوء، والوزير ليبرمان أحد المبادرين لإتمام هذا الأمر مع القطريين".

#ليبرمان #بينت #غزة

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