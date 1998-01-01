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إسرائيل تهنئ فارستها بالفوز في بطولة قفز الحواجز بالدوحة

الأحد 11 نوفمبر 2018 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تهنئ فارستها بالفوز في بطولة قفز الحواجز بالدوحة



القدس المحتلة / سما /

هنأ المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  مساء السبت، فارسة إسرائيلية أحرزت المرتبة الثانية في بطولة قفز الحواجز التي أقيمت في قطر.

وغرّد المتحدث أوفير جندلمان عبر حسابه في "تويتر" مهنأ الفارسة الإسرائيلية دانييل غولدشتاين التي فازت بالمرتبة الثانية في البطولة.

ولم تأت وسائل الإعلام القطرية على ذكر الفارسة الإسرائيلية، والبطولة التي فازت فيها، مع أنها قامت بتغطية نهائي بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز التي استضافها الشقب "عضو مؤسسة قطر"، والتي جرت بحضور الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخة موزا بنت ناصر

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