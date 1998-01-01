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إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال مواجهات في تقوع ودار صلاح

الأحد 11 نوفمبر 2018 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال مواجهات في تقوع ودار صلاح



بيت لحم / سما /

أصيب، اليوم الأحد، عشرات الطلبة بحالات اختناق، عقب استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت مع جنود الاحتلال، في بلدة تقوع، وقرية دار صلاح في بيت لحم.

وقال الناشط الإعلامي صبري جبريل ، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز والرصاص المطاطي باتجاه مسيرة لطلبة المدارس في محيط مدرسة ذكور تقوع الثانوية، إحياء للذكرى الـ14 لاستشهاد القائد ياسر عرفات.

وأضاف جبريل، ان الدوام الدراسي لم ينتظم، بسبب المواجهات العنيفة من مسافة صفر، مشيرا إلى أن الاحتلال أغلق المدخلين، الغربي الرئيسي والشمالي للبلدة.

يذكر أن الاحتلال يغلق مداخل تقوع بين الفينة والأخرى بزعم رشق سيارات المستوطنين بالحجارة.

كما اندلعت مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال عند الشارع الرئيسي لقرية دار صلاح شرق بيت لحم.

#إصابات

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