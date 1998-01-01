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إسعاد الطفولة يختتم مشروع لتأهيل الخريجين بنسخته الثانية

الأحد 11 نوفمبر 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة حفلاً ختامياً لمشروع تأهيل الخريجين" بالتعاونيات ننهض بالأسرة الفلسطينية " 2 والذي أقامه المركز بالتعاون مع "جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع "  ضمن جهوده لخدمة فئات مختلفة من المجتمع المحلي .

وشارك في الحفل الذي أقيم في مقر المركز بحديقة البلدية الرئيس؛  مدير عام الشؤون الثقافية في البلدية م . عماد صيام، ومديرة المركز فريال حلس، وطاقم مركز إسعاد الطفولة، وممثلين عن المؤسسات الشريكة في المشروع ، والمدربين الذي أشرفوا على عملية تدريب الخريجين، والخريجين المشاركين في المشروع وذويهم .

وقال م . عماد صيام إن تنفيذ المشروع جرى ضمن الجهود التي تبذلها مراكز البلدية الثقافية بالتعاون مع المؤسسات المحلية في المدينة لخدمة فئات مختلفة من المجتمع المحلي لاسيما فئة الخريجين.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ مشاريع مماثلة أخرى بهدف تمكين خريجين آخرين من الاستفادة من المشروع وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل المحلي وإقامة مشاريع خاصة بهم، موضحاً أنه الهدف الأساسي للبرنامج التدريبي مساعدة الخريجين وتوفير فرص عمل ومشاريع صغيرة لهم.

من جهتها قالت فريال حلس إن المركز لديه خططا لتنفيذ مشاريع تدريبية أخرى بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لتأهيل أعداد أخرى من الخريجين وزيادة فرصهم في الحصول على عمل أو إقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم .

وأوضحت أن 57 خريجا وخريجة استفادوا من المشروع وتلقوا مهارات مختلفة في إدارة المشاريع والقيادة والتسويق وتحمل ضغط العمل تأهلهم للاندماج في سوق العمل وإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم .

وبينت أنه تم تشكيل 5 تعاونيات تضم كل تعاونية 10 خريجين وبدأت كل تعاونية بتنفيذ مشروعها الخاص، موضحةً أن سيتم متابعة مشاريعهم خلال الستة شهور القادمة لضمان نجاحها وفعاليتها .

وشكرت حلس مؤسسة الإغاثة الشعبية الفرنسية ومؤسسة ربيع الأفكار التونسية الفرنسية لدعمهما لمشروع تأهيل الخريجين، وجرى خلال الحفل تقديم عروضاً للدبكة الشعبية والمسرحية القصيرة وتوزيع الشهادات على الخريجين المشاركين في المشروع .

وكان مركز إسعاد الطفولة بالتعاون مع جمعية نطوف قد اختار 57 خريجا وخريجة من ضمن المتنافسين للالتحاق بالمشروع ضمن عدة معايير أهم التخصص والمعدل الجامعي وجرى تدريبهم وتأهيلهم.

#إسعاد الطفولة

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