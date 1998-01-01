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غالانت: يجب عدم تعريض حياة جنودنا للخطر بحرب جديدة في غزة

الأحد 11 نوفمبر 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: يجب عدم تعريض حياة جنودنا للخطر بحرب جديدة في غزة



القدس المحتلة / سما /

صرح وزير الاستيطان الإسرائيلي وعضو الكابينت، "يوآف غالانت"، أن على إسرائيل عدم تعريض حياة جنودها للخطر بحرب جديدة في قطاع غزة.

ووفقا للقناة السابعة العبرية، التي نقلت الخبر صباح اليوم الأحد، قال غالانت: "يجب عدم تعريض حياة جنودنا للخطر بحرب في غزة من أجل أهداف غير ممكنة".

وأضاف: "نسمع الكثير من الإسرائيليين، يطالبون الحكومة بالحرب في غزة، وهم لا يعلمون شيئا عن القتال الحروب".

وتابع: "وإذا توصلنا لمرحلة يجب فيها أن نقاتل بغزة، سنقوم بصدم الفلسطينيين بضربات خاطفة، لن يفكروا بعدها في القتال ضدنا أبدا"

وختم بالقول: " لكن علينا قبل كل ذلك البحث عن كافة الطرق، وتنفيذ كلفة الخيارات".

#عالانت #حرب #غزة

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