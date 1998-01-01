  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 23 قتيلا

الأحد 11 نوفمبر 2018 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 23 قتيلا



واشنطن / وكالات /

 ارتفع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى إلى 23 قتيلا، بعد أن انتشرت النار في أكثر من 36 ألف هكتار ودمرت زهاء 7 آلاف مبنى لتصبح الأكثر بطشا في تاريخ الولايات المتحدة.


وقال متحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأحد إن السلطات عثرت على 14 جثة إضافية في وحول بلدة بشمال كاليفورنيا اجتاحتها حرائق غابات هائلة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 23 قتيلا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن السبت حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وتقديم الدعم لسلطاتها في مكافحة حرائق الغابات، التي أسفرت أمس عن مصرع 9 أشخاص.

من جهته لفت مارك غيرالدوشي من مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا الى أنّ "حجم الدمار الذي شهدناه لا يصدّق فعلاً".

واشار الى أن الحريق الذي سمي "كامب فاير" وانتشر بسرعة جراء رياح شديدة منذ اندلاعه مساء الخميس هو الأكثر تدميرا في كاليفورنيا. وأعلنت السلطات الخميس أنها طلبت من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم بسبب الحريق الذي يتمدّد سريعا.

وتهدد النيران التي دمرت أكثر من 6700 منزل وشركة، حوالي 15 ألف نقطة حسّاسة. وتمدّدت الكارثة التي أجّجتها رياح عنيفة، وغطت مدينة بارادايز بسحب الدخان الكثيفة والرماد.
 

أخبار ذات صلة

حرائق كاليفورنيا - ارشيف

ارتفاع حصيلة حرائق كاليفورنيا الى 10 قتلى

حريق - أرشيفية

ارتفاع عدد ضحايا حرائق تشيلي المستمرة إلى 6

ارتفاع ضحايا انفجار الدوحة إلى 12 قتيلا و32 جريحا

اشتباكات في طرابلس بين مؤيدي الاسد ومعارضيه

ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس في شمال لبنان إلى 22 قتيلا و157جريحًا

ارتفاع ضحايا زلزال "ايران" الى 164 قتيلا

حرائق- ارشيف

33 قتيلا.. حصيلة الحرائق التى احتاجت كاليفورنيا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : اتفاق على ممر مائي بين غزة و قبرص

شاهد الصور: الأمطار تغرق شوارع واحياء في مدينة غزة

مجدلاني: إدخال الأموال القطرية إلى غزة تم بطريقة المهربين والمافيات

القناة 11 العبرية : ما يجري بغزة حلٌّ مؤقت وحماس لها مطالب أخرى

بدء صرف مساعدات مالية قطرية لـ50 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة

كيف اخترقت الوحدة السرية للغاية في الجيش الإسرائيلي الدول العربية؟

تفاصيل .. مشروع للتشغيل المؤقت في غزة خلال الأيام القادمة

الأخبار الرئيسية

مسؤولون في السلطة قلقون من الاموال القطرية لغزة وهذا ما ابلغه الرئيس قطر ..

نتنياهو : ادخال الأموال القطرية الى غزة خطوة صحيحة وضرورية لإعادة الهدوء الى الجنوب

غرينبلات: سنكشف عن "صفقة القرن" قريبا وعلى الجانبين تقديم تنازلات

الرئيس عباس في ذكرى الشهيد عرفات : محاولات فصل غزة عن الوطن لن تمر

النخالة : مسيرات العودة يجب الا تضعف مقابل تحسين ساعات كهرباء ومساعدات انسانية