ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 23 قتيلا

واشنطن / وكالات /

ارتفع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى إلى 23 قتيلا، بعد أن انتشرت النار في أكثر من 36 ألف هكتار ودمرت زهاء 7 آلاف مبنى لتصبح الأكثر بطشا في تاريخ الولايات المتحدة.





وقال متحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأحد إن السلطات عثرت على 14 جثة إضافية في وحول بلدة بشمال كاليفورنيا اجتاحتها حرائق غابات هائلة، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 23 قتيلا.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن السبت حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا وتقديم الدعم لسلطاتها في مكافحة حرائق الغابات، التي أسفرت أمس عن مصرع 9 أشخاص.



من جهته لفت مارك غيرالدوشي من مكتب خدمات الطوارئ التابع لحاكم كاليفورنيا الى أنّ "حجم الدمار الذي شهدناه لا يصدّق فعلاً".



واشار الى أن الحريق الذي سمي "كامب فاير" وانتشر بسرعة جراء رياح شديدة منذ اندلاعه مساء الخميس هو الأكثر تدميرا في كاليفورنيا. وأعلنت السلطات الخميس أنها طلبت من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم بسبب الحريق الذي يتمدّد سريعا.



وتهدد النيران التي دمرت أكثر من 6700 منزل وشركة، حوالي 15 ألف نقطة حسّاسة. وتمدّدت الكارثة التي أجّجتها رياح عنيفة، وغطت مدينة بارادايز بسحب الدخان الكثيفة والرماد.

