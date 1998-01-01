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المستوطنون يقررون منع نقل البضائع الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم

الأحد 11 نوفمبر 2018 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يقررون منع نقل البضائع الى غزة عبر معبر كرم ابو سالم



القدس المحتلة/سما/

يعتزم مستوطنو مستوطنات غلاف غزة اغلاق الطريق المؤدي الى معبر كرم ابو سالم في محاولة لعرقلة دخول البضائع الى قطاع غزة.

وهذه ليست المرة الاولى التي يغلق فيها المستوطنون الطريق امام الشاحنات المحملة بالبضائع الى قطاع غزة احتجاجا على استمرار التوتر على الحدود مع قطاع غزة حيث تنظم حركة حماس مسيرات سلمية منذ اذار الماضي تطالب برفع الحصار المفروض على غزة منذ قرابة 11 عاما.

وطالب المستوطنون حكومة اسرائيل الى وقف تمرير البضائع الى غزة طالما استمر اطلاق البالونات الحارقة بشكل يومي فضلا عن اطلاق الصواريخ .

وأوضح إيتسيك ستاين غوتمان ، وهو أحد سكان المجلس الإقليمي لإشكول ، أن "هناك ضررًا اقتصاديًا شديدًا للأعمال التجارية..رغم الحديث عن تهدئة لكن الواقع ليس كذلك"..وتظاهر الجمعة الاف الشبان الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.
 

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