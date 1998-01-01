نتنياهو : ادخال الأموال القطرية الى غزة خطوة صحيحة وضرورية لإعادة الهدوء الى الجنوب

القدس /سما/

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الأحد، عن إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، لصالح الموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007 من قبل حركة حماس.



ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن نتنياهو قوله: "أنا أفعل ما بوسعي بالتنسيق مع قوات الأمن لإعادة الهدوء إلى المستوطنات الجنوبية، إن إدخال الأموال يمنع حدوث أزمة إنسانية والآن هذه هي الخطوة الصحيحة".



يشار إلى أن مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وأممية، أفضت خلال الأيام الماضية، إلى اتفاق لإدخال رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة، الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007، قامت قطر بدفعها.



ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة من تحسن كبير على جدول الكهرباء في غزة، وذلك إثر إدخال وقود قامت الدوحة بشرائه، لصالح محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.



ووفق عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية بغزة، فإن الاتفاق بين إسرائيل وحماس، ينص على إيقاف البالونات الحارقة، والطائرات الورقية والمحافظة على سلمية مسيرات العودة على الحدود الشرقية للقطاع، فيما تبدأ تل أبيب بخطوات لتخفيف الحصار الذي استمر للعام 11 على التوالي.



ويصل نتنياهو اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في مؤتمر يقام لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سيطلب منه زيادة الضغوط الممارسة على لبنان، لمنع اقامة المنشآت الصاروخية الإيرانية على أراضيه، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

