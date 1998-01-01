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عون: توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون مجزرة بحق العدالة

السبت 10 نوفمبر 2018 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عون: توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون مجزرة بحق العدالة



وكالات/سما/

ت: قال الرئيس اللبناني ميشال عون السبت، إن توطين الفلسطينيين حيث يتواجدون أكبر مجزرة للعدالة في العالم.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بعبدا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، على رأس وفد من سينودس أساقفة كنيسة الروم الكاثوليك في لبنان والمنطقة وبلاد الانتشار.

وأوضح عون بحسب بيان للرئاسة، أن "الأحداث تتسارع اليوم من أجل حلول غير مقبولة وغير عادلة، إذ يسعى البعض إلى توطين الفلسطينيين حيث هم متواجدون".

ولفت أن هذا الأمر إذا حصل فسيكون "بمثابة أكبر مجزرة ضد العدالة في العالم".

وتعليقًا على أحداث اندلعت الشهر الماضي في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا اللبنانية، قال عون "سارعنا بداية إلى التهدئة ثم إيجاد حل".

وأواخر الشهر الماضي، اندلع خلاف شخصي تطور إلى اشتباكات بين حركة فتح وجماعة أنصار الله، قتل خلالها 9 أشخاص.

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