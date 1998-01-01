وزير الاوقاف يدعو ائمة وخطباء الجزائر لنصرة فلسطين ودعمها

دعا وزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس ائمة وخطباء الجزائر الى نصرة فلسطين وقضيتها العادلة، في خطبهم ودروسهم ومواعظهم، بل وحتى في دعائهم، والدعوة إلى دعم الشعب الفلسطيني، سياسياً ودينياً لاستعادة حقوقه الفلسطينية المسلوبة، والعمل بكل جهد لأن تبقى القضية عصية على كل المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدها .

جاء ذلك خلال لقائه بائمة وخطباء الجزائر حيث وجه ادعيس،خلاله، شكره للحكومة الجزائرية على دورها الداعم للقيادة والحكومة الفلسطينية ومساندتها لقضيتها، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني تربطه صلة وثيقة بالشعب الجزائري وأن موقف الجزائر، رئيساً وحكومة وشعبًا له الأثر الكبير في دعم صمود أبناء شعبنا."

ووضع ادعيس الحضور في صورة الأوضاع السياسية والتطورات الميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من مخاطر وأزمات أهمها الاستيطان وتهويد مدينة القدس والانتهاكات المتكررة للمسجد الأقصى.

ودعا ادعيس الخطباء ووعاظ ودعاة الجزائر الى الاستمرار في جعل القدس والمسجد الاقصى على رأس أولوياتهم الدعوية والوعظية مناشداً إياهم إلى ضرورة التذكير والتنبيه لأهمية القدس والمسجد الاقصى كقضية عربية واسلامية والدعوة الى حشد الدعم بكافة اشكاله للقدس والمرابطين فيها.