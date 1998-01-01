الشعبية تنعي الشهيد شريتح من المزرعة الغربية

غزة/سما/

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد محمد إبراهيم شريتح، 28 عاماً، والذي ارتقى، مساء السبت، متأثراً بجراحه التي أصيب بها الجمعة الماضية في مواجهات اندلعت مع جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرية المزرعة الغربية برام الله.

وقالت الشعبية في بيان لها "لقد كان الشهيد الرفيق من أوائل المدافعين عن أراضي قريتهم من اعتداءات المستوطنين، ومشاركاً دائماً في المواجهات البطولية ضد جنود الاحتلال."

وتقدمت الشعبية من عائلة شريتح الشهيد بخالص العزاء، وعاهدت "كل الشهداء بالاستمرار على درب المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في دحر الاحتلال عن كامل أرضنا."

