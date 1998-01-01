  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية تنعي الشهيد شريتح من المزرعة الغربية

السبت 10 نوفمبر 2018 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تنعي الشهيد شريتح من المزرعة الغربية



غزة/سما/

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيد محمد إبراهيم شريتح، 28 عاماً، والذي ارتقى، مساء السبت، متأثراً بجراحه  التي أصيب بها الجمعة الماضية في مواجهات اندلعت مع جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في قرية المزرعة الغربية برام الله.

وقالت الشعبية في بيان لها "لقد كان الشهيد الرفيق من أوائل المدافعين عن أراضي قريتهم من اعتداءات المستوطنين، ومشاركاً دائماً في المواجهات البطولية ضد جنود الاحتلال."

وتقدمت الشعبية من عائلة شريتح الشهيد بخالص العزاء، وعاهدت "كل الشهداء بالاستمرار على درب المقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا في دحر الاحتلال عن كامل أرضنا."
 

أخبار ذات صلة

الشهيد المقادمة

"القسام" تنعي الشهيد المقادمة اثر اصابته بقذيفة اطلقتها "جهة مشبوهة"

والد الشهيد باسل الاعرج

الشعبية تقرر تعليق المشاركة في الانتخابات المحلية بعد اعتداء الامن على والد الشهيد باسل الأعرج

الحاج محمود الحيلة

سرايا القدس تنعي الحاج محمود الحيلة أحد مؤسسي الجهاز العسكري

انتخابات محلية فلسطينية- ارشيف

انتخابات في الضفة الغربية دون غزة ..ماذا بعد؟

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية فجرا

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية فجرا

الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة الغربية و غزة

الأكثر قراءة اليوم

العمادي: تسهيلات قادمة لقطاع غزة ويشيد بدور مصر في المصالحة

صحيفة : اتفاق على ممر مائي بين غزة و قبرص

شاهد الصور: الأمطار تغرق شوارع واحياء في مدينة غزة

مجدلاني: إدخال الأموال القطرية إلى غزة تم بطريقة المهربين والمافيات

بدء صرف مساعدات مالية قطرية لـ50 ألف أسرة فقيرة بقطاع غزة

تفاصيل .. مشروع للتشغيل المؤقت في غزة خلال الأيام القادمة

كيف اخترقت الوحدة السرية للغاية في الجيش الإسرائيلي الدول العربية؟

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: محاولات فصل غزة عن الوطن لن تمر

النخالة : مسيرات العودة يجب الا تضعف مقابل تحسين ساعات كهرباء ومساعدات انسانية

عاطف ابو سيف - ارشيف

ابو سيف : مقاطعة الفصائل للعمادي امس تاكيد على رفض الكل الفلسطيني لما تقوم به حماس

السفير القطري: نعمل لإيجاد حلول دائمة ولن نتجاوز أحد

حدود غزة -ارشيفية

القناة 11 العبرية : ما يجري بغزة حلٌّ مؤقت وحماس لها مطالب أخرى