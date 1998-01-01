بيت لحم: مواجهات مع الاحتلال في محيط مدرسة التحدي 5

بيت لحم/سما/

اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في محيط مدرسة تحدي 5 في منطقة بيت تعمر شرق بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة جب الذيب وتحديدا في المنطقة المحيطة بمدرسة التحدي 5، في محاولة منها للاستيلاء على ألعاب خاصة بالأطفال في منتزه يقع في المنطقة، تصدى لها المواطنون ومنعوهم من الاقتراب، ما أدى الى اندلاع مواجهات اطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .

وأضاف، أن قوات الاحتلال حاولت في ساعة الظهيرة بالاستيلاء على الألعاب الا انها اصطدمت بوجود وفد أجنبي في المنطقة، وانسحبت قبل أن تعود في المساء.

وأشار بريجية الى أن سماعات مسجد بيت تعمر اطلقت نداءات الإغاثة، فهب المواطنون ومنعوا جنود الاحتلال من القيام بالاستيلاء على الألعاب، وانسحبت قوات الاحتلال من المكان .