رئيس "أشكول": إدخال الأموال القطرية بمثابة جائزة لحركة حماس

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس المجلس الإقليمي "أشكول" حاييم يلين، إن نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة يمثل جائزة لحركة حماس.

وأضاف يلين كما نقلت القناة العبرية السابعة مساء السبت، أن الحادث الخطير الذي وقع بالأمس، وهو دخول فلسطيني من غزة وإشعال حمام زراعي بالغلاف، يؤكد ما قلته سابقا، وهو أن إدخال الأموال القطرية بمثابة جائزة لحركة حماس.

وأشار إلى أن حركة حماس لم توقف التصعيد والمواجهات عند الحدود بالرغم من تلقيها الأموال، حسب زعمه.

ودعا يلين "الكابينت" إلى العمل على وقف الأحداث التي دامت منذ ثمانية أشهر على حدود القطاع لأنه ثبت أنها لا تتوقف حتى لو بالمال.

وفي تعليق له قال الكاتب الصحفي الإسرائيلي يوآف ليمور عبر "تويتر": "إن كل من يعترض على إدخال الأموال والوقود إلى قطاع غزة عليه أن يلزم نفسه سلفاً بحضور جنازة الجنود الذين سيقتلون في الحرب مع حماس".