رام الله: الحملة الوطنية توقف الحوار مع اللجنة الوزارية للضمان الاجتماعي

رام الله/سما/

أعلنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، عن وقف الحوار مع اللجنة الوزارية للضمان الاجتماعي، ومع مؤسسة الضمان لحين التراجع عن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة، التي نقلت بموجبها المنافع التأمينية الصحية للقطاع الصحي العام.

جاء هذا الاعلان، خلال مؤتمر صحفي للحملة الوطنية، عقدته في مقر جمعية الإغاثة الزراعية في مدينة رام الله.

وقال عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، د. عصام عابدين، إن توقيع وزير العمل مأمون أبو شهلا باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزير الصحة د. جواد عواد هذه الاتفاقية يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي للضمان الاجتماعي، حيث تم توقيعها دون موافقة مجلس الادارة، ودون معرفته بها، وهو خرق للاتفاق بين الحملة والصندوق.

وأكد د. عابدين أن وزير العمل يخلط بين دوره كوزير ودوره كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان التي تعتبر مؤسسة مستقلة بالكامل، ما أدى إلى انتهاك واضح لقانون الضمان الاجتماعي، مطالباً بالفصل الكامل بين دور وزير العمل ودوره كرئيس لمؤسسة الضمان.

واتهم عابدين، وزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا، بالتصرف كوزير داخل مؤسسة الضمان وليس كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة.

وقال عابدين "أنه لا يوجد صلاحية واحدة لرئيس مجلس إدارة الضمان عدا كونه يدير اجتماعات المجلس، ولا يجوز له أن يصدر قرارات منفردة.

وتابع: نؤكد على ضرورة مأسسة الضمان وعدم تفرد شخص رئيسا فيها". وأكد د. عابدين أنه على الرغم من تأكيد قانون الضمان الاجتماعي اعتماد الشفافية والانفتاح، إلا أن التعميمات واللوائح المتعلقة بالقانون كانت سرية، ولم يتم إشراك أي طرف فيها، ومن حق المواطن معرفة كل كبيرة وصغيرة حول قانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة. وأشار د. عابدين إلى أن وزير العمل يتصرف داخل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وكأنه داخل وزارة العمل، وهذا ناتج لهشاشة مجلس إدارة الضمان. واعتبر د. عابدين أن توقيع وزير العمل اتفاقية مع وزير الصحة بشأن المنافع التأمينية.