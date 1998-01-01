في الذكرى الـ14 لاستشهاد عرفات..الحكومة تجدد الدعوة لنبذ الانقسام والانحياز لمصالح شعبنا

رام الله/سما/

وجهت حكومة الوفاق الوطني التحية لروح الزعيم ياسر عرفات ولأرواح شهداء شعبنا العربي الفلسطيني وشهداء أمتنا العربية الخالدة، في الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاده.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان مساء اليوم السبت، إن الحكومة تجدد في هذه المناسبة الدعوة الى نبذ الفرقة والانقسام والانحياز الى مصالح شعبنا العظيم، من خلال اعلاء مصلحة الوطن فوق اية مصلحة أخرى والالتفاف حول القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومواصلة السير معه على طريق الزعيم ياسر عرفات وإخوته ورفاقه الذين استشهدوا على نفس طريق القدس والوحدة والدفاع عن الثوابت الوطنية والنضال والكفاح لتحقيق الحلم الفلسطيني العظيم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وجدد تأكيد الحكومة على مواصلة العمل والنضال دون كلل في سبيل رفعةِ ابناء شعبنا البطل، والوقوف جميعا في صف واحد، وصون المصالح الوطنية العليا، وتدعيم معركة الصمود في أرض وطننا الغالي ومواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوطن أعلى وأغلى من الفصيل، وأن مصالح الوطن أعلى من كل مصلحة، وأن ذلك يتجلى في صد التدخلات الخارجية ومحاولات تفتيت القضية الوطنية، ومواجهة تنفيذ مخططات تقسيم وتمزيق وحدة الوطن.