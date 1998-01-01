بلدية خانيونس تفتتح مكتبة خاصة بالطفل

غزة/سما/

افتتحت بلدية خانيونس جنوب محافظات غزة ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي مكتبة الطفل في المكتبة العامة وذلك في إطار المساعي المبذولة لخدمة قطاع الطفولة وتعزيز الدورا لثقافي التي تؤديه المكتبة في المجتمع الفلسطيني.

وشارك في حفل الافتتاح رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، والرئيس السابق م. يحيى الأسطل، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول الأنشطة والمراكز الخارجية د. مروان المصري، ومسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب، ومدير مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي أ. أحمد عاشور، وحشد من المواطنين والمتطوعين ومجموعة من الأطفال وذويهم.

وخلال كلمته أكد البطة على الدور الثقافي للمكتبة العامة ورعايتها لمختلف الأنشطة والبرامج التي تسعى للنهوض بالمجتمع ثقافياً وفكرياً، حيث يتم تنفيذ تلك الأنشطة في إطار مساعي البلدية المبذولة لتنويع وتجويد خدماتها المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع مجموعة من الخدمات المتعلقة بتحسين الوضع العام في مدينة خانيونس.

وشدد البطة أن بلدية خان يونس ملتزمة بدعم مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية من خلال تسخير مقراتها ومن بينها المكتبة العامة لرعاية تلك الفعاليات التي تسهم برفع قدرات المجتمع بكافة مكوناته، مشيراً إلى أن البلدية قامت مؤخراً بإطلاق مسابقة تحدي القراءة لطلبة المدارس بهدف تشجيعهم على القراءة لا سيما وقد رصدت مبلغ مادي من أجل تحفيزهم.

وثمن الدور البارز الذي تؤديه مؤسسة تامر في خدمة جيل النشىء من خلال تنفيذ عدة برامج ساهمت في الارتقاء بواقعهم وفتح مساحات واسعة من مراحل التعبير عن الرأي، مبيناً أن البلدية تتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات المجتمعية مع كافة المؤسسات الخدماتية لتحسين واقع الخدمة قدر المستطاع، مبيناً أن إفتتاح مكتبة الطفل من شأنه تنويع الخدمة المقدمة للأطفال عبر تخصيص مكان آمن لهم للقراءة والمطالعة وإقامة الأنشطة المختلفة، مقدمه شكر العميق للجنة الشبابية بمشروع حماية الطفولة لجهودهم في تجهيز مكتبة الطفل.

ومن جانبه أوضح عاشور أن إفتتاح مكتبة الطفل جاء نتاج التعاون الإيجابي ما بين البلدية والمكتبة العامة من جهة ومؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من جهة أخرى والتي أثمرت عن تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي استهدفت الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية، معرباً عن أمله أن تحقق مكتبة الأطفال الأهداف المرجوة وتساعد في تعزيز خدمة المكتبة المقدمة للمواطنين بخانيونس.

وتطرقت إحدى الطالبات إلى تجربتها العملية في المكتبة العامة التي تقدم خدماتها لكافة الطلبة في مدينة خان يونس والأحياء المجاورة ، مثمنةً دور بلدية خان يونس المجتمعي الذي ساهم في رقي المدينة في شتى المجالات، داعية إلى إيجاد المزيد من البرامج التي تستهدف الأطفال والشباب وتساعد على التنوير المجتمعي.

واختتم الحفل بقص شريط الافتتاح إيذاناً ببدء العمل بمكتبة الطفل حيث أجرى رئيس البلدية والوفد المرافق له جولة للتعرف إلى أبرز مكونات المكتبة والزوايا المختلفة التي تنوعت ما بين المسرح والمطالعة والرسم وألعاب الدمى وكذلك الخدمات الفنية.