كشف ملابسات جريمة قتل في ضواحي القدس

رام الله /سما/

كشفت شرطة ضواحي القدس، اليوم السبت، ملابسات قضية قتل مواطن، وقعت في العام 2013 وقبضت على شخص مشتبه بارتكابه الجريمة.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان اداره المباحث العامة في شرطة الضواحي ومن خلال اجراءات البحث والتحري تمكنت من كشف ملابسات جريمة مقتل المواطن هاني كعابنة والتي وقعت في عام 2013 بالقرب من منطقة حاجز قلنديا شرق مدينة القدس المحتلة وقبضت على شخص مشتبه به وبسماع اقواله اعترف بقيامه بالاشتراك بجريمة القتل بسبب خلافات بينهما كما اعترف باطلاق نار و إصابة ثلاثة اشخاص في وقت سابق.

واضاف ارزيقات انه تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة.

