روحاني: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على إيران

طهران /وكالات /

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على عجز الولايات المتحدة عن تصفير صادرات النفط الإيراني، وأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة لم يكن لها أي تأثير على اقتصاد بلاده.

وقال: "ليس من الصحيح إطلاقا القول إن أمريكا لا تسعى للضغط على الشعب بل تسعى للضغط على الدولة، فهم كشفوا عن هذه الحقيقة عمليا".

وأضاف: "طريقة إعداد لائحة الحظر من قبل الأمريكيين، تبين أنهم كانوا يهدفون منها التأثير نفسيا على الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن مصداقية المسؤولين الإيرانيين بدت واضحة منذ اليوم الأول، وأن "أمريكا غير قادرة على تصفير صادرات النفط الإيراني".

وشدد روحاني على أن الإدارة الأمريكية اضطرت للتراجع عن خطوتها بسبب تعرضها لهجوم الرأي العام العالمي، وأن "المسؤولين الأمريكيين ادعوا استثناء الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية من الحظر، إلا أن كلامهم هذا كان خاطئا أيضا، بسبب أن فرض الحظر على النظام المصرفي، يؤثر في كل شيء".

وبحث الرئيس الإيراني خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الظروف الاقتصادية الجديدة في البلاد، وخارطة الطريق التي ينبغي إعدادها للأشهر القادمة، والعلاقات الوثيقة مع بلدان الجوار والعلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة في الشرق والغرب.

ووعد بقرب توزيع أول حزمة غذائية على ذوي الدخل المحدود والمعرضين للضغوط الاقتصادية أكثر من غيرهم، مؤكدا أن العملية ستتواصل تباعا.