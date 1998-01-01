‏‎دحلان : أبو عمار سيبقى أبد الدهر رمزاً للوطنية والكفاح

غزة/سما/

قال عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، إن تغييب أبو عمار لم يكن فقط اغتيالا إجرامياً لزعيم تاريخي أسس وقاد الكيانية الوطنية الفلسطينية المتوهجة في الحروب والصراعات الشرسة للدبلوماسية والسياسة، فاغتيال أبو عمار كان أعمق وأكثر وأبعد من ذلك بكثير، لأن شارون كان يعلم بدور ومكانة خصمه المحارب في حماية الوحدة الوطنية الفلسطينية، وصيانة إلتفاف الشعب الفلسطيني حول منظمة التحرير الفلسطينية وأهدافها الوطنية المعتدلة العادلة.

‏‎وأكد دحلان على أن أبو عمار سيبقى أبد الدهر رمزاً للوطنية والكفاح والفداء شاء من شاء وأبى من أبى، فقد كان أيضا مصدراً للمودة والإحساس بآلام وأوجاع الناس وضرورة تلبية متطلبات حياتهم قدر المستطاع دون النظر لإنتمائهم أو حسبهم ونسبه.

وتابع أن أبو عمار كان واحداً منا، فقد نبذ القسوة و الغلظة في العلاقة مع شعبه وحاربها بأخلاقياتٍ حميدة أساسها الألفة والتراحم، لقد أحب شعبه بإخلاص، فأحبه الشعب بنقاء وصفاء، متسائلاً: فكيف لنا أن ننسى من أشعرنا موته بكل هذا اليتم الجماعي؟.

وبيّن أن ذكرى رحيله عنا ليست مجرد مناسبة للحزن والحسرة، فما كان أبو عمار ليرضى بذلك، ولم يكن ليرضى إلا بتأكيد العهد والقسم على مواصلة النضال حتى تحرير وطننا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس حيث سنقيم له ضريحاً يليق بمقامه طال الزمن أو قصر.