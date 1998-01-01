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مهنا: الشعبية شاركت بمسيرات العودة تمسكًا بحق العودة ..لكن البعض تدحرج لفك الحصار

السبت 10 نوفمبر 2018 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهنا: الشعبية شاركت بمسيرات العودة تمسكًا بحق العودة ..لكن البعض تدحرج لفك الحصار



غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، أن الجبهة والفصائل الأخرى، اشتركت في مسيرات العودة تمسكاً بحق العودة والثوابت الوطنية، لكن البعض تدحرج إلى ما هو أقل من ذلك عبر الدعوات لفك الحصار، ونحن مع ذلك "لكن لابد أن يتم من خلال معركتنا مع الاحتلال في نيل الحرية والاستقلال، وتحقيق أهدافنا في الدولة والقدس وتقرير المصير".
وقال مهنا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إن الفصائل رفضت موضوع التهدئة مع الاحتلال، باعتبار أن الأخير يتنكر للحقوق، ويريد جر الكل الوطني لخطوات تدعم مساعيه في تحقيق السلام الاقتصادي وإقامة دولة في غزة.
ودعا مهنا حماس إلى تحقيق المصالحة بعيداً عن الحسابات الضيقة، باعتبار أن تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام هو الأكثر نجاعة في مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
 
#مهنا.الشعبية #الحصار

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