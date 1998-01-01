نصر الله: سنرد علي اي عدوان اسرائيلي بشكل حاسم وصواريخنا جاهزة

بيروت /سما/

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إن "أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيرد عليه بشكل حاسم ولن يكون مقبولا أن يعود العدو ليستبيح لبنان".

وأكد نصرالله في مهرجان "يوم الشهيد" الذي أقامه الحزب في قاعة كبرى بالضاحية الجنوبية لبيروت "التمسك بصواريخ المقاومة وقدراتها فالتهويل بالعقوبات لن يقدم ولن يؤخر شيئا"، وقال إن "الأمن والأمان اليوم والأجواء والمدن والقرى التي كانت تقصف تحميها هذه المعادلة لذلك نجد العدو في الآونة الأخيرة يحاول التركيز كثيرا على القدرات الصاروخية للمقاومة".

وأدان نصرالله التطبيع مع إسرائيل من قبل أي جهة في المنطقة لأن التطبيع، بحسبه، يعني " الاعتراف بالعدو الإسرائيلي وتجاوز كل الجرائم والمظالم التي ارتكبها في المنطقة"، داعيا الجميع في المنطقة إلى رفض التطبيع وعدم السكوت عنه ورفع الصوت دائما لإدانة كل خطوات التطبيع.