غزة : انطلاق الاسبوع السادس لدوري جوال لكرة اليد

غزة / سما/

اعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد عن انطلاق الأسبوع السادس من مباريات دوري جوال لكرة اليد في المحافظات الجنوبية حيث يلتقي فريق خدمات المغازي صاحب الترتيب الخامس بفريق شباب خانيونس على أرض ملعب أبو يوسف النجار يوم الأحد القادم.

كما يلتقي متصدر الدوري خدمات البريج بجاره خدمات دير البلح متذيل ترتيب الفرق المشاركة في الدوري على أرض صالة سعد صايل بغزة الثلاثاء الساعة 04:00 مساءً, تتلوها مباراة اتحاد دير البلح مع نادي الصلاح ثاني الدوري الساعة 06:00 مساءً على نفس الملعب .

وكانت الجولة الخامسة من الدوري قد انتهت باستعادة نادي خدمات البريج لصدارة دوري جوال لكرة اليد ورفع نادي الصلاح رصيد نقاطه ليصبح في المركز الثاني فيما استمر تجمد نادي خدمات البريج في المركز السابع والأخير بدون نقاط .