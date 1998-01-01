السفير القطري: نعمل لإيجاد حلول دائمة ولن نتجاوز أحد

غزة/سما/

أكد السفير القطري محمد العمادي، اليوم السبت، العمل على إيجاد لإيجاد حلول دائمة ومستمرة لكل سكان قطاع غزة.

وقال العمادي خلال زيارته لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة وسط قطاع غزة، " قطر تدعم خطوات المصالحة الفلسطينية في كافة الاتجاهات".

وقال "سنعمل بكافة الوسائل لايجاد حلول لجميع سكان غزة ونحن على خط واحد من الجميع وعلاقتنا ممتازة مع الجميع في غزة".

وأضاف العمادي، "لن نتجاوز أحد وعلاقتنا متوازنة مع الجميع"، موضحاً بأن زيارته ستشمل عدة ملفات وليس فقط المباحثات حول الممر المائي".

يذكر أن السفير القطري وصل قطاع غزة يوم الخميس الماضي، وأعلن عن بدء صرف منحة قطرية تشمل الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء بالإضافة لمنحة لمحطة الكهرباء الوحيدة المغذية لقطاع غزة.