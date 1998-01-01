وفد طبي إيطالي يجري عمليات جراحية بمستشفى الخليل الحكومي

الخليل / سما /

باشر فريق طبي إيطالي متخصص في جراحة الغدة الدرقية، اليوم السبت، اجراء عمليات لمرضى في مستشفى الخليل الحكومي.

وأشار مدير عام مستشفى الخليل الحكومي وليد زلوم، إلى انه بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الصحة والحكومة والمستشفيات الإيطالية، باشر الفريق الطبي الايطالي بإجراء العمليات الجراحية في جراحة الغدة الدرقية.

ولفت الى أن الفريق يتكون من جراحين اثنين، وطبيب تخدير، سيمكث عدة ايام ويجري خلالها العديد من العمليات لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا، إضافةً إلى تبادل الخبرات بين الطواقم الطبية المحلية والأجنبية.