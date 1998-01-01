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القناة 11 العبرية : ما يجري بغزة حلٌّ مؤقت وحماس لها مطالب أخرى

السبت 10 نوفمبر 2018 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 11 العبرية : ما يجري بغزة حلٌّ مؤقت وحماس لها مطالب أخرى



وكالات

ذكرت القناة الـ11 العبرية، أن ما يجري في قطاع غزة في الآونة الأخيرة هو حل مؤقت ومجرد "بلاستر للجرح"، وفق تعبيرها.

وقالت القناة: إن "حماس لم تقُل أنها ستوقف المظاهرات بسبب السولار والدولار، لهذا تستمر مسيرات العودة".

وأضافت: "حماس لها مطالب أخرى، وهي تأخذ إسرائيل رهينة من خلال استمرار التظاهرات على الحدود، كي تضمن استمرار التخفيف عن غزة".

وأشارت القناة إلى أن، جزءاً من المنحة القطرية (15 مليون دولار)، هو لمشاريع صغيرة.

وأوضحت أن غالبية الموظفين الذين سيتم الدفع لهم، هم موظفو حماس المدنيين، كالمعلمين والأطباء والممرضين وموظفي الشرطة والحراسات وموظفي البلديات.

واعتبرت القناة العبرية، أن مشكلة "إسرائيل" الرئيسية، هي عدم وجود آلية إشراف ناجعة تضمن عدم وصول الأموال لأهداف عسكرية.

وفي السياق، نقلت القناة الـ11 العبرية، عن قيادي في حركة فتح، قوله إن سياسة رئيس السلطة محمود عباس إزاء ما يجري في غزة، أحدثت فراغاً وسمحت لقطر بملئه.

#حماس #اسرائيل #هدنة

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