بلدية غزة تدعو لإتباع الإرشادات وتُصرف تجمعات مياه الأمطار

غزة / سما /

دعت لجنة الطوارئ في بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار المعلنة للتقليل من أي أضرار قد تحدث نتيجة المنخفضات والسيول التي قد تتعرض لها المدينة والتواصل معها على رقم 115 وبوابات التواصل الأخرى لتقديم الشكاوي .

وأفاد نائب رئيس لجنة الطوارئ في البلدية م . رمزي أهل أن طواقم اللجنة تابعت منذ ساعات الصباح اليوم ومع بدء تساقط مياه الأمطار عمليات تصريف مياه الأمطار وفتح الشوارع وتنظيف المصارف لاسيما في المناطق المنخفضة والتي تتجمع بها مياه الأمطار .

وأوضح أن بعض المناطق حدث بها تجمعات للمياه منها: محيط بركة عسقولة من الجهة الشرقية ، وفي شارع يافا بحي التفاح، وعلى امتداد شارع صلاح الدين، وفي تقاطع شارع الشعف ( السنافور ) وتقاطع شارع بورسعيد مع الوحدة ( مفترق الشعبية ) ومناطق أخرى من المدينة وتحركت طواقم اللجنة فور ورود الإشارات إليها وتمكنت من تصريف المياه المتجمعة وفتح الشوارع للمارة .

وأضاف أن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تجمع مياه الأمطار في الشوارع هي انسداد مصارف مياه الأمطار نتيجة تسرب الأوساخ والقاذورات إليها والتساقط الكثيف والمتواصل لمياه الأمطار، موضحاً أن البلدية قامت بتنظيف مصارف مياه الأمطار في الشوارع قبل بدء موسم الشتاء وحاليا تتابع المصارف لمنع انسدادها .

وأكد أهل أن البلدية قامت منذ بداية شهر أيلول سبتمبر الماضي بتنظيف كافة مصارف مياه الأمطار في المدينة وعددها نحو 4 ألاف مصرف وتجهيز برك تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان وعسقولة بحي الزيتون والصداقة بحي التفاح وحفرت بركة احتياطية في محيط محطة B7 امتداد شارع القنطرة بحي الزيتون لحل مشكلة تجمع المياه في المنطقة واستعدادا لفصل الشتاء وتساقط مياه الأمطار .

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية قد بدأت بنشر إشادات توعوية للتعامل مع تساقط مياه الأمطار والمنخفضات الجوية التي قد تتعرض لها المدينة عبر صفحة البلدية على صفحة الفيس بوك وموقع البلدية، وفاتورة الخدمات، ووسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت الإرشادات دعوة المواطنين لضرورة عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لاتنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها، وعدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة .