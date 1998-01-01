الخدمات تتعامل معــ 44اصابة في الجمعة لـ 33 من مسيرات العودة

غزة / سما /

قدمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني، الخدمة الطبية لأكثر من 44مواطن أصيبوا خلال الجمعة 33 من مسيرات العودة (جمعة مسيراتنا مستمرة) على امتدادِ الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت مديرية الخدمات الطبية في تقرير صادر عنها أن طواقمها تعاملت مع 44 حالة تم نقلها الى النقاط الطبية منهم 22حالة إطلاق نار بالرصاص الحي و2 حالة تحويل الى المستشفى الإندونيسي 13حالة أصيبت بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشرو 9 حالات إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من ضمنهم

اصابة المسعف المتطوع محمد صالح بعيار مطاطي بالظهر وتعاملت141 حالة استنشاق غاز تم التعامل معهم ميدانياً.

ومن جانبه طالب مدير عام مديرية الخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب د. محمد رمضان صالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي فتح تحقيق دولي في تعمد استهداف قوات الاحتلال المتكرر لسيارات الاسعاف وطواقم الاسعاف اثناء اداء واجبهم الانساني في مناطق المواجهات.