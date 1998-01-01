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إدارة رياض الأطفال بالجمعية الإسلامية تعقد اجتماعا ناظرات برياض الأطفال

السبت 10 نوفمبر 2018 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

عقدت إدارة رياض أطفال الجمعية الإسلامية اجتماعاً لناظرات الرياض بمشاركة الأستاذ الفاضل خميس ماضي نائب أمين عام الجمعية، بحضور مديرة رياض الأطفال.

وافتتح ماضي الاجتماع مرحبا بالمديرات داعياً إلى التركيز على النوعية في التعليم والاستمرار في تطوير وتحسين الخطط العلاجية والتطويرية لأداء الطلبة ومتابعتهم وفقا للمستوى الأكاديمي ، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة مؤكداً أهمية اهتمام مديرة الروضة بالجوانب الفنية من اجل رفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلبة، كما عرج ماضي على الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي .

كما تحدث مديرة رياض الأطفال عن العديد من القضايا والأمور التربوية الهامة والتعليمات الإدارية والمالية.

وأشادت بأهمية الانتماء للجمعية والاستعداد للتضحية بالوقت والجهد وتكاثف الجهود والمحافظة على أسرار العمل والدفاع عن سمعة الجمعية ورياضها والاستعداد الدائم لتطوير الذات للرقي برياض الجمعية.

وكما أكدت على استعداد ادارة الرياض لتبني الأفكار والمقترحات الجديدة التي تعمل على تطوير الرياض لكي تصبح من أفضل الرياض تميزاً في قطاع غزة.

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