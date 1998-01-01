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شاهد الصور: الأمطار تغرق شوارع واحياء في مدينة غزة

السبت 10 نوفمبر 2018 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الصور: الأمطار تغرق شوارع واحياء في مدينة غزة



غزة / سما /


شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تساقطًا للأمطار بكثافة غير مسبوقة منذ بداية فصل الشتاء.


واشتكى عشرات المواطنين من غرق شوارع ومناطق حيوية في القطاع بمياه الأمطار، داعين البلديات والسلطات المحلية للقيام بواجبها لإنقاذ أهالي تلك المناطق قبل غرق بيوتهم.

وتعرضت  مناطق متفرقة في مدينة غزة غرق شوارع ومناطق بأكملها بعد ساعاتٍ قليلة من سقوط الأمطار صباح اليوم السبت.

وأبرز تلك المناطق؛ منطقة البرهام في حي الزيتون والتي تشكو من تلك الحالة منذ عشرات السنوات، ومنطقة شارع الشعف ومفترق السنافور الذي يعد مفترقاً رئيساً يربط شرق غزة بغربها وسط شارع صلاح الدين.
 

وكانت مديرية الدفاع المدني، قد أعلنت سابقاً، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال هذا الفصل، في سبيل ضمان استمرار عمل طواقمها الميدانية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم.

وأكد المقدم رائد الدهشان مدير إدارة العمليات المركزية في المديرية، أن طواقم الدفاع المدني على جهوزية كاملة وفق الإمكانيات المتاحة لديه، للتعامل مع أي تأثيرات أو أحداث طارئة، قد تنجم خلال هذا الفصل مع قدوم المنخفضات الجوية.

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