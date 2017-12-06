الأسيران الرجوب والأخرس يواصلان إضرابهما عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل الأسيران رزق الرجوب (62 عاماً) من بلدة دورا، قضاء مدينة الخليل، وماهر الأخرس (47 عاماً) من مدينة جنين، إضرابهما المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال.

ودخل الأسير الرجوب يومه الـ16 في إضرابه المفتوح عن الطعام، ضد سياسة تجديد ملف اعتقاله الإداري، وقد اعتقله الاحتلال بتاريخ 6/12/2017، ولا زال قيد أوامر الاعتقال الإداري المتجدد منذ ذلك الوقت.

وكان الرجوب أضرب عن الطعام للمرة الثالثة في اعتقاله الحالي فقط، علما أن الاحتلال كان في كل إضراب يقدم له وعودا بأنه سيتم تحديد سقف اعتقاله الإداري، إلا أنه يتم نكث هذا الاتفاق.

يذكر أن الأسير الرجوب يعاني أمراضاً مزمنة سببتها السجون له، فهو يعاني من آلام حادة في منطقة المراراة والقولون ويعاني من حساسية حادة وأمراض لا حصر لها.

كما أعلن الأسير ماهر الأخرس، إضرابه عن الطعام قبل 10 أيام؛ رفضاً لاعتقاله ورفضاً لأساليب التحقيق معه.